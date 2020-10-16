Індекс Біг Мака, індекс процвітання, навіть індекс айфона. Дослідники весь час не припиняють пошук показника, за допомогою якого можна було б порівняти економічний розвиток країн

До останнього напевно знову зросте інтерес найближчими часом, адже днями презентовано iPhone 12. Звичайно, це не лише один iPhone 12 - цього року насправді можна вибрати чотири різні моделі. Тут є iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max.

За інформацією порталу “Мінфін”, українцю, щоб придбати минулого року попередню модель телефону, необхідно було б працювати 97 днів (без врахування витрат на прожиття). Це на 40 днів менше, ніж у 2018 р. Найменше днів потрібно було б працювати у Швейцарії – 5 днів, США – 6 днів і в Люксембургу – майже 7 днів. Різниця, як бачимо, суттєва.

Якими будуть розрахунки цьогоріч - говорити поки зарано. Адже вже стало відомо, що iPhone 12 насправді коштує не 799 доларів, як про це повідомли на презентації. Відвідавши сайт Apple ціна на iPhone 12 (без SIM-карти оператора) складає 829 доларів США. iPhone 12 mini буде вартувати 729 доларів, а не 699 доларів. Оголошені виробниками ціни насправді включають знижку оператора мобільного зв’язку і не діють в інших країнах (в тому числі у нашій державі).

Згідно минулорічного опитування Research & Branding Group, більше половини українців (тобто 55%) мали смартфон. З-поміж молоді до 30 років смартфоном користувались 92%, а серед наших громадян у віковій категорії "60+" – тільки 12%.

Особисто мені вихід iPhone 12 цікавий не лише для подальшого аналізу економічних процесів в Україні і світі, а й новими функціональними можливостями. Оскільки сучасне повсякденне життя все частіше потребує роботи в режимі багатозадачності.

Основна новація в 2020 році полягає в тому, що Apple нарешті вносить кардинальні зміни в загальний апаратний дизайн, який повертається до iPhone 5 і відповідає найновішим iPad Pro та iPad Air.

iPhone 12 тонше і легше, ніж iPhone 11 - на 11% і 16% відповідно. Рамка гаджета перестала бути округлою, а її кути стали прямими. Виробник переконує, що iPhone 12 в чотири рази міцніше попередньої моделі, адже виготовлений зі скла, де нині використовується спеціальне покриття Ceramic Shield. Apple увімкнула нічний режим на всіх камерах, тому ви можете робити знімки при недостатньому освітленні як задньою надширокою камерою, так і фронтальною селфі-камерою.

Ємність акумулятора компанія Apple традиційно не розкрила.

Компанія зазначила, що нові моделі не матимуть EarPods та адаптерів живлення Apple. Внаслідок цього очікується значне зменшення відходів, які залишаються при виробництві. У коробці буде кабель USB-C/Lightning. iPhone 12 підтримує нову систему магнітної бездротової зарядки Magsafe, оснащений 5G-модемом (хоча для України це поки, на жаль, неактуально).

IPhone 12 і 12 Pro (6,1-дюймові моделі) можна буде замовити попередньо з 16 жовтня. Дата випуску - 23 жовтня. Тож в нашій країні на дані пристрої варто чекати після цих дат.

Нові міні та Pro Max можна буде замовити попередньо 6 листопада. Дата випуску найменшого та найбільшого iPhone встановлена на 13 листопада.

Американський сценарист і режисер Райан Джонсон на початку нинішнього року розкрив одну з таємниць співпраці з Apple. З’ясувалось, що компанія забороняє користуватися iPhone злодіям та негідникам в фільмах. Хочеться сподіватись, щоб і у реальному житті даний пристрій використовуватимуть лише хороші люди.

Це мрія, хоча хто сказав, що вона нереальна? :-)

Керівниця платформи “Академія.online", голова Ради Інституту податкових реформ Олена Хотенко.