Стало відомо, хто ініціював скасування відповідальності за незаконне збагачення

Про це розповів політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Тут 99 відсотків політикуму та громадськості нищівно таврують рішення Конституційного суду про заборону громадського та правоохоронного контролю за статками можновладців та їх родин та адміністративну й кримінальної відповідальності за надання неправдивоїьінформації.

Але мало хто звертає увагу на ініціаторів та героїв ухвалення цього рішення щодо узаконення політичної та владної корупції в Україні.

Отож згадаємо їх, майже поіменно:

ініціатори - всі, 44 депутати, фракції Бойка-Льовочкіна-Рабиновича;

лідери фракції партії «За Майбутнє» - Віктор Бондар і Тарас Батенко;

депутат із партії Добкіна - Руслан Требушкін.

Виконавці - судді Конституційного суду:

Олександр Тупіцький, Олександр Касмінін, Олександр Литвинов - квота Януковича або партії Регіонів;

Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Віктор Керівник, Володимир Мойсик - квота Порошенка або квота відповідальних за судову систему від Порошенка - Олексія Філатова і Олександра Грановського;

Сергій Сас - квота Тимошенко;

Ігор Сліденко - рекомендація «Свободи»;

Петро Філюк - рекомендація Ігоря Палиці…

Тому коли ВИ будете читати або писати черговий пост проти злочинного рішення Конституційного Суду не забудьте згадати всіх: ініціаторів, виконавців й та їх політичних патронів!