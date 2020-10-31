Нинішнє загострення бойових дій на Донбасі є вже сталою практикою політичного і воєнного тиску Російської Федерації на Київ. Водночас, українська розвідка дивним чином не прорахувала цю загрозу і не відреагувала на неї належним чином.

Зазначу, що нинішнє загострення має дві головних складові.

Перша складова – політична.Повпред РФ в контактній групі Борис Гризлов заявив, що за тиждень Україна має продемонструвати свою т.зв. "дорожню карту". " Сьогодні Київ нарешті взяв зобов’язання в тижневий термін подати свій проект дорожньої карти з усіх питань, порушених у пропозиціях окремих районів Донецької та Луганської областей. Таким чином можуть бути створені умови для виходу з глухого кута в переговорах”,- заявив він після закінчення засідання. І на лінії зіткнення відразу ж активізувалися обстріли. На мою думку, це свідчить про те, що Росія використовує вже сталу практику воєнного тиску.

Друга складова, суто воєнна і пов’язана з плановою ротацією Збройних сил РФ і приїздом на Луганщину чергового "гуманітарного конвою".

Це вже стала практика – після проведення ротації, відбувається загострення на фронті, заходять нові підрозділи, відпрацьовується т.зв. "бойове злагодження". Крім того, 29 жовтня до Луганська прибув черговий 99-й «гуманітарний конвой». Під прикриттям конвою, відбулася частина ротації й особового складу і важкого озброєння. З 27 по 29 жовтня "відпустники" зайшли на територію окупованих територій Донецької і Луганської областей. Одним з маршрутів ротації особового складу було селище Довжанське і КПВВ "Довжанський" на україно-російському кордоні. 28 жовтня робота КПВВ була заблокована, а СММ ОБСЄ не допустили до цих районів. У Луганську "відпускники" були розвантажені 28 жовтня на базі Лутрі та провулка Краснодонський. Тобто, росіяни використали конвой і велику кількість вантажівок для маскування переміщення особового складу. Додам, що цього тижня в Луганську на території луганського летовища і біля т.зв. "Сучої Балки", – місця тренування підрозділів спецпризначення "другого армійського корпусу ЛНР", – проходили планові навчання ДРГ бойовиків.

Зверну увагу на той факт, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України ніяк не відреагувало на цю ситуацію. На мою думку, прорахувати такі події можна елементарно, адже за 7 років війни уже стало звичкою, що ротація бойовиків відбувається 20 числа кожного місяця.

Так, 27 квітня 2018 року, "Права Справа" повідомила, що в Луганську в районі старої об’їзної дороги було зафіксовано проходження двох колон бойовиків. О 7.24 перша колона яка налічувала сім вантажних автомобілів і автомобіль супроводу повернула зі старої об’їзної дороги на вул. Оборонну, на виїзд з міста. Через 5 хвилин у складі шести вантажних автомобілів пройшла друга колона бойовиків.

У свою чергу, в звіті СММ ОБСЄ повідомляється, що у непідконтрольних уряду районах, а саме: на аеродромі на південно-східній околиці Луганська, члени патруля Місії бачили скупчення важкої бронетехніки бойовиків.

25 травня 2018 року о 2.10 в районі трикотажної фабрики було зафіксовано рух колони бойовиків у складі автомобілів Урал. 27 травня 2018 року о 9.00 в тому ж районі була зафіксована колона з 10 вантажних автомобілів Урал.

26 червня о 12.45 на в’їзді в Луганськ, з краснодонського напрямку, була зафіксована колона з 7 вантажівок, 5 легкових автомобілів і мікроавтобуса "Газель".

9 серпня 2018 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив, що ротація російських регулярних військ на Донбасі відбувається щомісяця приблизно в одні й ті самі дні, а саме: з 24-го по 27-ме числа. В цей період фіксуються колони, що йдуть з Луганська у бік РФ і навпаки.

Крім того, нагадаю, що за даними волонтерської спільноти, офіційна інформація про кількість загиблих і поранених внаслідок обстрілів, не відповідає дійсності. Волонтер Наталія Юсупова стверджує, що насправді, їх як мінімум вдвічі більше, а причину загибелі неможливо списати на рядову провокацію.

"Командування бреше, що поранених було тільки двое, поранено п`ять бійців! Золоте-4 - старший солдат (ВОГ с коптера); Водяне - матрос (вкрай важкий, снайпер); Новгородське: старший матрос (міномет), лейтенант і старший матрос (підрив на СВУ). Навіщо брехати, ми ж все рівно будемо знати і призвища бійців ми теж знаємо. І ще в Водяному у морпихів двое вбитих воїнів", - написала вона на своїй сторінці у соцмережі.

В свою чергу координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець повідомив, що в офіційному зведенні Міноборони щодо загостренння на Донбасі, з якихось причин повідомили не про всі обстріли з боку бойовиків. Також він сказав, що "кількість постраждалих за нашими відомостями "дещо відрізняється" від відомостей штабу ООС".

До речі, збільшення кількісті поранених українських військовослужбовців пов’язана саме з діяльністю диверсійно-розвідувальних груп. Вони мінують тилові комунікацій і встановлюють саморобні вибухові пристрої на рокадних шляхах ЗСУ. Вже згаданий мною К. Машовець зауважує, що за його даними, ворожі снайпери і ДРГ як продовжували, так і продовжують працювати "в повний зріст ...". "Більшість наших "300-х", включаючи цілий ряд "раптових і несподіваних" підривів, за цей період - результат саме їхніх дій", - наголошує координатор "ІС".

Виникає питання: чому ворожі ДРГ фактично відчувають себе дуже легко в нашому оперативному тилу і чому ЗСУ не протидіють цій сталій практиці?

Нагадаю, 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську було досягнуто домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі. "Режим тиші" стартував опівночі 27 липня. Однак терористи регулярно продовжували відкривати вогонь по українських військових.

Опівночі 30 жовтня терористи двічі порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів загинули двоє українських військовослужбовців. Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв заявив, що збройні формування РФ цілеспрямовано йдуть на зрив домовленостей, досягнутих Тристоронньою контактною групою.

Автор: Дмитро Снєгирьов, історик, співголова Громадської ініціативи "Права Справа", спеціально для Politeka