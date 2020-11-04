Очільник Луганської ОДА Сергій має відповісти за смерті людей та згорілі будинки у регіоні

Про це у своєму Facebook зазначив політик та нардеп Сергій Шахов.

Далі наводимо текст автора без коментарів та змін:

Наша команда перемогла на Луганщині та отримала довіру переважної більшості жителів! В наші приймальні щодня приходять СОТНІ звернень від людей, які довіряють не діючому губернатору, а команді реальних патріотів рідного краю.

Сьогодні з трибуни Верховної Ради висловив недовіру до губернатора Гайдая – від імені всіх громадян, які вчергове підтримали нашу команду!

Влада спричинила дві масштабні пожежі та спалила людей живцем. В області масово вивозять ліс, ми кожного дня фіксуємо порушення. Натомість влада тільки прикриває злочини – свідомою бездіяльністю, яка спричинила людські жертви, або ж своїм повним профанством.

Сьогодні їм начхати на проблеми погорільців. Плювати на медичну систему та захист жителів області. Вони скасували вибори всюди, де лише змогли знайти формальні приводи. І зазнали нищівної поразки там, де не змогли заборонити людям висловити ставлення до діючої влади!

Ми вимагаємо відставки губернатора Гайдая та глави ДСНС Пшика. Ваші ігри в політику та неспроможність або небажання працювати для мешканців області вже очевидні всім! Ви відповідаєте за смерті людей та згорілі будинки! Досить вбивати Луганщину!