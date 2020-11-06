Не говоріть від імені народу,—

розперетричі ви йому впеклись!

Л.Костенко

Во время революции Достоинства люди выходили на майдан отстоять справедливость, честь, независимость и свободу. Народ, полагая, что пришло время выйти из зоны мертвого штиля и «дурного времени» верили, что будут жить богаче, свободнее, без лжи, с новой идеологией, украинскими корнями и национальной политикой.

Пять лет судьба отвела президенту П.Порошенко править страной и люди поняли, что пора спрыгнуть с неба на землю, где им живется страшно, бедно, бездомно, безвыходно, унизительно, одиноко.

Все проводимые реформы, под лозунгом «жить по-новому» превратились в поле руин. Уничтожив все, что можно уничтожить – медицину, обокрали банковскую систему, экономику, производство, машиностроение и другие отрасли народного хозяйства, повысив в разы тарифы и налоги. Потеряв веру в разум, душу, трагическую безысходность, у людей пробудилась совесть. Совесть – это способность человека сознавать себя человеком, венцом, центром и целью Творения.

Во имя мира, созидания, стабильности, социальной справедливости, возрождения украинской нации народ 31 марта 2019 года президентом избрал В.Зеленского.

Шестой президент, шестая драма страны, теперь уже самая болезненная, мучительная, тревожная. Что изменилось? Люди очутились у «разбитого корыта» в смертельной тоске с горячей слезой.

Куда плывет украинский корабль без парусов, слабой командой и капитаном? К берегам печальным, к закату. А что дальше? Остается удивляться, до чего совершенны у В.Зеленского механизмы психологической защиты. Никто ничего не осознал. Президент не слышит тех, кто стремится осознать.

«Пир во время короновируса продолжается». Такого цинизма страна еще не видела, не знала и не гадала. Президент и его «Слуги» продали землю, добили банковскую систему, малый и средний бизнес. А что дальше? Президент решил ликвидировать конституционный суд, сделать его ручным, узурпировать власть и потерять Украину. А потом что? Продать по частям страну – это ваш план? Страна, закон, справедливость, земля, Дом, Родина, нация, независимость для народа важнейшая, коренная ценность.

Бездомное, безземельное человечество – это человечество, потерявшее Родину, свои святыни. И эта власть, этот президент пытаются лишить украинский народ всего этого. Это вопрос национальной безопасности. Что вы сделали со страной и народом? Кто за это будет отвечать? А будет! И сколько этот развал страны будет продолжаться?

А пока в стране:

- продолжается война с Россией;

- продолжается социальная несправедливость;

- продолжается увеличение тарифов:

- продолжается развал медицины и образования;

- продолжаются уничтожение малого и среднего бизнеса;

- продолжаются драки за места у власти;

- продолжается сваливание собственной вины на других;

- продолжается конституционный кризис.

Растет преступность, растет вражда. Какое это горе, какая дикая трава - бурьян растет вражда! А что с короновирусом? Как власть с ним борется? Никто не думает, что сегодняшний день для нас может стать последним днем.

Прозріння нам уже

не притаманні

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша