Днями СММ ОБСЄ повідомили про виявлення на полігоні поблизу окупованої Шимшинівки установки дистанційного розмінування УР-07 «Пересортировка», яка розміщувалась разом з іншими типами озброєння та техніки.

Нагадаю, за інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ «Права Справа», під час штурму 18 лютого поточного року позицій підрозділів 72-ї бригади ЗСУ в районі с. Золоте бойовики російсько-окупаційних військ застосували установку вибухового розмінування УР-07М.

Установка УР-07М створена на базі шасі БМП-3. Крім того, на ній розміщена пускова установка із подовженим зарядом розмінування УЗП-06 і УЗП-06Д. Це дозволяє пробивати коридор у мінному полі на дальність від 340 м до 1 км, а його ширина може сягати декількох десятків метрів. У ЗСУ на озброєнні таких установок немає.

Розмінування здійснюється шляхом виникнення ударної хвилі від вибуху снаряда, яка впливає на детонатор міни.

Але, крім свого основного призначення, УР може використовуватися для знищення живої сили противника в укріплених руїнах будівель. При одночасному запуску і підриві декількох зарядів, виникає ефект об'ємного вибуху, який здатний розчистити будь-які руїни, знищуючи при цьому живу силу, яка їх обороняє.

14 січня 2015 року «Права Справа» повідомила про використання бойовиками російсько-окупаційних військ установок цього типу за непрямим призначенням під час штурму Донецького аеропорту.

21 березня 2017 року аналітичний відділ ГІ «Права Справа» інформує про передислокацію живої сили і важкої бронетехніки бойовиків з тилових районів окупованої території Луганської області. Зокрема, зафіксовано прибуття важкої техніки, в тому числі і установок розмінування УР-77 в Луганськ, в місця дислокації на базі «Транспеле» ТОВ «Лаа-Транс».

А вже на початку квітня на полігоні «Успенський» проводяться заняття інженерно-саперних підрозділів «народної міліції» самопроголошеної «республіки», в ході яких були задіяні установки розмінування УР-77 (неофіційна назва – «Змій Горинич»).

11 березня 2018 року в ефірі телеканалу «112 Україна» була оприлюднена інформація аналітичного відділу ГІ «Права Справа» щодо дати і місця початку військових навчань інженерно-саперних підрозділів «народної міліції» самопроголошеної «республіки», а саме:12 березня, територія так званих «лутугинських таборів».

13 березня 2018 року в районі «лутугинських таборів» (н.п. Мирне та н.п. Круглик), місія ОБСЄ зафіксувала велику кількість важкої бронетехніки та артилерії бойовиків. Крім того, СММ ОБСЄ підтвердила наявність у бойовиків установки розмінування УР-77. В районі проведення військових навчань бойовиків, поблизу населеного пункту Мирне, міні-БПЛА СММ зафіксував 1 інженерну машину (МДК-3), 1 установку розмінування (УР-77) та 2 мінні загороджувачі (ГЗМ-3).

Що стосується установки дистанційного розмінування УР-07М, то 27 травня 2015 року на сайтах проросійських найманців з’являється інформація «про успішні випробування установки дистанційного розмінування УР-07, яку бійці ЛНР захопили ще взимку під Дебальцеве».

Утім, так звані «бійці ЛНР» під час боїв за Дебальцево фізично не могли захопити у ЗСУ установку УР-07М, хоча би тому, що УР-07М – це російська установка дистанційного розмінування, яка була розроблена в конструкторському бюро Рубцовського машинобудівного заводу.

У травні 2013 року в російській пресі, зокрема газета «Известия», з’являється інформація про те, що Міноборони РФ в 2014 році планує отримати першу установку дистанційного розмінування УР-07М розробки Науково-дослідного інженерного інституту Рубцовського машинобудівного заводу. Нова установка повинна замінити УР-77, яку військові прозвали «Зміями Горинич» за принцип застосування. «Кількість машин, які надійдуть у війська поки не визначено», – розповів представник Міноборони РФ.

Фактично, проросійськими терористами самопроголошеної «ЛНР» було підтверджено факт випробування новітньої російської техніки на території окупованого Донбасу.

В цей же день «Права Справа» оприлюднює інформацію про наявність у бойовиків самопроголошеної «ЛНР» двох установок дистанційного розмінування УР-07 та їх передислокацію, після випробування на Олександрівському полігоні під Луганськом, в напрямку м. Щастя.

31 січня 2020 року «Права Справа» оприлюднює інформацію про передислокацію і накопичення живої сили і техніки противника на полігоні поблизу с. Бугаївка та первомайсько-стаханівському напрямку. Координати полігону: 48°25′22″N (48.422702) довгота 38°53′60″E (38.89998).

За інформацією місцевих джерел ГІ «Права Справа», в ході тактичних навчань «народної міліції ЛНР» були задіяні і установки дистанційного розмінування УР-07М. Примітно, що техніка бойовиків, яка була задіяна у проведенні цих навчань згідно Мінських домовленостей, повинна бути відведена від лінії зіткнення.

Тоді ж наголошується на тому, що усі ці факти свідчать про те, що т. зв. «ЛНР» і «ДНР» не дотримуються взятих на себе зобов’язань щодо розведення військ у трьох пілотних районах, про що було домовлено під час саміту нормандської четвірки в Парижі. Більше того, бойовики готуються до прориву на ділянках розведених військ.

Штурм 18 лютого позицій підрозділів 72-ї бригади ЗСУ в районі с. Золоте на жаль, підтвердив ці прогнози.

Наразі Україна вимагає від російської сторони надати пояснення з приводу того, як виявлена Місією ОБСЄ російська сучасна установка дистанційного розмінування УР-07 «Пересортировка» потрапила на українську територію.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ заявив, що у звіті СММ від 11 листопада повідомляється про виявлення на полігоні біля Шимшинівки установки дистанційного розмінування УР-07 «Пересортировка». Це ще один приклад сучасної системи російського виробництва, яка ніколи не використовувалась ЗС України. «Я б хотів знову закликати російського представника відповісти на просте запитання: як ці військові системи потрапляють на територію України, яка на цей момент повністю контролюється Росією?», - заявив він.

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Д. Снєгирьов