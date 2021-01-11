Власть должна отменить любые тарифы на время карантина вместо того, чтобы повышать их
Об этом на своей странице в Фейсбук написал народный депутат Сергей Шахов. Далее приводим его слова без изменений.
По всей Украине люди перекрывают трассы, чтобы обратить внимание властей на проблему высоких тарифов.
Сегодня украинский народ не живет, а выживает.
Я ТРЕБУЮ ОТМЕНЫ ЛЮБЫХ ТАРИФОВ ВО ВРЕМЕНА КАРАНТИНА!
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Буду обязательно обращаться к премьер-министру и Министерству энергетики, Антимонопольному комитету, правоохранителям, буду поднимать эти вопросы в Верховной Раде!
Ранее я уже предупреждал, что страну накроет волна протестов. И это-следствие бестолкового руководства нашим государством!