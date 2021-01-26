Почти 2 миллиона гривен убытков нанесено окружающей среде вследствие выбросов в воздух загрязняющих веществ без разрешительных документов на ООО «УКРАГРО – Полесье», что на Житомирщине
Об этом пишет Знай.
"Предприятие осуществляло выбросы в атмосферу при отсутствии разрешительных документов. Точная сумма убытков по подсчетам Госэкоинспекции Полесского округа составила 1 миллион 743 тысячи гривен убытков", - отметил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.
Чиновник подчеркнул, что претензия по возмещению этой суммы уже направлена предприятию.
"В случае получения отказа добровольно платить убытки, инспекция будет обращаться в суд", - добавил Андрей Малеваный.
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