Почти 2 миллиона гривен убытков нанесено окружающей среде вследствие выбросов в воздух загрязняющих веществ без разрешительных документов на ООО «УКРАГРО – Полесье», что на Житомирщине

Об этом пишет Знай.

"Предприятие осуществляло выбросы в атмосферу при отсутствии разрешительных документов. Точная сумма убытков по подсчетам Госэкоинспекции Полесского округа составила 1 миллион 743 тысячи гривен убытков", - отметил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Чиновник подчеркнул, что претензия по возмещению этой суммы уже направлена предприятию.

"В случае получения отказа добровольно платить убытки, инспекция будет обращаться в суд", - добавил Андрей Малеваный.