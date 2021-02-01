Эксперты, которые пишут для власти, не хотят анализировать современный опыт
Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал экономист Алексей Кущ. Далее приводим его слова без изменений.
Если один слепец поведет за собой к обрыву 40 миллионов - то все упадут в пропасть...
Одна из черт нашего экспертного сообщества, которое пишет для власти - это неумение и нежелание читать и анализировать современный опыт.
Я бы сказал, нелюбовь к модерну...
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Как взяли вектор по какой-либо теме, так и толкают ее для всех правительств.
Одна из таких вечных тем - "сокращение государства".
Туда же можно отнести снижение налоговой нагрузки на бизнес (о том, что налоги у нас платит население, а не бизнес я уже писал, так что не буду останавливаться на этом).
В ту же копилку - государство в смартфоне и т.д.
О том, что слабое государство очень быстро будет оккупировано финансово-промышленными группами и всех нас ждет "либертарианство для монополий" - никто не говорит.
В 2020-м году мир изменился. Азия на марше. Побеждают сильные государства. "Большие страны" в идейном и смысловом понимании этого слова.
И в завершении цитата, одного из тех экономистов, которых люблю читать в последнее время.
Кеннет Рогофф:
«Происходящее сейчас можно рассматривать как ситуацию военного времени, которая, к сожалению, очень далека от завершения.
А в условиях военного времени вы не задаетесь вопросами о том, как расплатиться по своим обязательствам в будущем, – вы просто не знаете, как и когда все это закончится.
Мы сейчас именно в таком положении: речь не о фискальном стимулировании, а о смягчении последствий катастрофы, и чем лучше удается справляться с катастрофой сейчас, тем проще будет после ее окончания. ….
Сейчас вопрос о том, нужно ли нам «большое государство», не является дискуссионным – у нас просто нет альтернатив».