Анатолий Матиос прокомментировал старт трехдневного Всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», в котором принял участие президент Владимир Зеленский
Новое заявление появилось в Телеграм-канале Матиоса. Далее приводим его без изменений.
УКРАИНЕ•30
(Из-за него выглядит как распродажа за 30 сребреников)
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Коротко двумя гифками о впечатлениях (не только моих) от квазифорума...
Хотя лет нашему государству действительно 30, но в его исполнении выглядит, как распродажа (по Фрейду) - по 30 сребреников!
Даже погода заметелила... скоро и народ за все заметелит! Пока в нашей стране так есть все!