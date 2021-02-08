Анатолий Матиос прокомментировал старт трехдневного Всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», в котором принял участие президент Владимир Зеленский

Новое заявление появилось в Телеграм-канале Матиоса. Далее приводим его без изменений.

УКРАИНЕ•30

(Из-за него выглядит как распродажа за 30 сребреников)

Коротко двумя гифками о впечатлениях (не только моих) от квазифорума...

Хотя лет нашему государству действительно 30, но в его исполнении выглядит, как распродажа (по Фрейду) - по 30 сребреников!

Даже погода заметелила... скоро и народ за все заметелит! Пока в нашей стране так есть все!