Украина должна защищать свое информационное пространство не только от российских нарративов, но и от присутствия любых заинтересованных сторон, связанных со спецслужбами других стран. Эффективным инструментом здесь может стать принятие так называемого закона об иностранных агентах. Об этом в своем блоге «Политика наизнанку» сказал политолог Дмитрий Снегирев. Он отметил, что подобные законы успешно функционируют в таких странах, как США, Израиль, Франция.

«Соответственно, и нам надо принять этот закон, где, собственно, были бы заложены основы успешной борьбы против иностранного информационного пространства непосредственно в Украине. Речь идет о том, что Службе безопасности Украины достаточно предоставить информацию об источниках финансирования тех или иных СМИ, дать исчерпывающую и полную информацию о возможной причастности конечного бенефециара или же владельца телекомпании к деятельности иностранных спецслужб или структур, аффилированных с иностранными специальными службами. Чтобы в соответствии уже не с решением СНБО, не по указу президента, а опираясь на законодательную базу, принимать решение о запрете деятельности этого СМИ. Речь идет не только о телеканалах, но и о печатных и электронных СМИ», - прокомментировал Снегирев.

Политолог убежден, что принятие этого закона позволит снять с повестки дня любые упреки в сторону украинских спецслужб по ущемления свободы слова.

«Мы должны четко и последовательно защищать свое информационное пространство. Против нас ведется гибридная война, мы должны отвечать зеркальными действиями, такими же гибридными. Все остальное - рассказы о притеснениях свободы слова, о возможности сворачивания демократических процессов в Украине - это, фактически, подыгрывание российским оккупантам», - сказал Снегирев.

Политолог отметил, что информационное пространство надо защищать не только от российских нарративов, но и от присутствия других заинтересованных сторон, связанных с иностранными спецслужбами.

Ранее Politeka сообщала, что Снегирев говорил, что для воюющей страны военный бюджет – это вопрос выживания.

Также политолог утверждал: Украина должна настаивать на исторической перспективе возвращения территорий.