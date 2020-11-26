З 2017 року в Україні не запропонували жодного прориву в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі

Таку думку висловив співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов на каналі "Политика Наизнанку" в YouTube.

Снєгирьов проаналізував нову стратегію щодо припинення війни на Сході України, яку запропонував президент нашої країни Володимир Зеленський. Снєгирьов озвучив пропозицію української сторони щодо налагодження миру на Донбасі.

"Ключове слово в цьому плані є "миротворці", а сам план, за словами Арестовича, нічим не відрізняється від плану екс-президента Порошенка. З 2017 року, коли вперше було озвучено питання щодо введення миротворчої місії на Донбасі, з тих пір пройшло 4 роки, але ніякого нового революційного прориву не запропоновано", - уточнив Дмитро Снєгирьов.

За словами співголови, найважливішим фактором для припинення війни на Донбасі є розширення спостережної місії ОБСЄ. Снєгирьов підкреслив, що миротворці діють під егідою ООН, а не ОБСЄ.

"Мандат цієї миротворчої місії повинен бути проголосований в Радбезі ООН і тоді Російська Федерація використовує своє право вето. Ми можемо піти через голосування, обійти наших сусідів. Але де гарантії, що ми наберемо 2/3 голосів?",- запитав Дмитро Снєгирьов.

Не так давно колишній радник американського президента з національної безпеки Джон Болтон говорив про те, що миротворчий контингент не вирішував питання, а тільки заморожував конфлікт.

"Україна повинна наполягати на історичній перспективі повернень територій. Мене насторожила остання ремарка в заяві Арестовича, що питання миротворців вже майже вирішене. Не дай Бог ми демонструємо певні компроміси, погоджуючись на російський сценарій", - говорить Дмитро Снєгирьов.

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