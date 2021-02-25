Украинцы до сих пор лишь цитируют слова Леси Украинки, пока их земли распродают чиновники

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет Анатолий Матиос. Далее приводим слова автора без изменений.

ЛЕСИ УКРАИНЦЫ -150!

Не хочу транслировать пустую юбилейную патетику напрочь непричастных...

Евреи учились у нее любить еще тогда не их но такую свою, выстраданную веками лишений, землю! Учились хорошо!

Имеют и Землю, и крепкую Державу!

А мы до сих пор все лишь цитируем гениальные слова...

.... а наши слуги и служки Слуги народа нашу землю продали!

Веерно, жадно, тупо продали взамен мизерных кредитов и очередных требований неукраинского МВФ!

Расплата слугам точно не минует..

Только когда это настанет?

Верю, что не к 200-летнему юбилею Леси Украинки.