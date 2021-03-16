Налоговая амнистия для граждан Украины будет проводиться методом кнута и пряника, при этом метод кнута уже готов. Обязательная декларация для простых украинцев добавит головной боли при заполнении, а те, кто хочет скрыть наворованные деньги, все равно их скроют. Рассказала в своем блоге на Youtube канале Катерина Котенкова.

«Дело в том, что вся налоговая амнистия проводится на фоне ожесточающихся со временем условий для тех, кто когда-либо скрывал свои доходы. Власть решила бороться путем кнута и пряника. Так вот кнут уже давно припасен. Так, владельцам капиталов, некогда выведенных из-под налогообложения, стоит помнить, что в Украине действуют разные ограничения не позволяющие легализовать так же средства», - сказала журналистка.

Котенкова объяснила, что, например, наличные расчеты между физическими лицами и компаниями ограниченны суммой в 50 тис. грн. в пределах одного дня. Купить недвижимость, машину или другое имущество, стоимостью вышеобозначенной суммы, можно только в гривнах и только через банк. А, где банк, там финансовый мониторинг. Стоит отметить, что в прошлом году правила финансового мониторинга ужесточили.

«В качестве пряника возможность легализовать средства по очень льготной ставке, после чего их можно будет использовать на любые нужды. Более того, определен объем собственности, по которой считается, что полностью уплачены налоги и сборы, в соответствии с налоговым законодательством, - это активы суммарной стоимостью до 400 тис. грн., квартира общей площадью до 120 кв.м. или жилой дом до 240 кв.м., одно личное транспортное средство, не превышающие определенные параметры и прочее», - рассказала журналистка.

Котенкова сказала, что эти средства априори являются чистыми, в независимости от того, подавал ли их собственник в спецдекларацию. Названые активы освобождают от ответственности только тех граждан, которые подали спецдекларацию и заплатили единовременный сбор суммы, превышающей перечисленные активы. Для всех прочих не снимаются уголовные правонарушения по уплате налогов. Не задекларировал, не можешь спать спокойно.

«Для добровольного декларирования наличные деньги нужно будет разместить на текущих счетах со специальным режимом использования в банках Украины. Как именно это будет делаться определяет НБУ уже после принятия закона. Сумма сбора, при добровольном декларировании в рамках налоговой амнистии, составит всего 2,5 % от номинальной стоимости государственных облигаций Украины», - резюмировала Котенкова.

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