Для того, чтобы уровень благосостояния украинских пенсионеров был таким, как в январе прошлого года, их пенсии надо повысить минимум на 30%. Такие цифры озвучил экономический эксперт Александр Хмелевский. В программе «Суть событий» журналистка Катерина Котенкова рассказала про объективное материальное состояние пенсионеров.

«Наши пенсионеры обнищали. Что тут сказать, даже если сравнить с прошлым годом обнищали еще больше. Вот смотрите, уровень индексации пенсий 11%, который определила Украина, значительно меньше уровня инфляции. Таким образом, пенсионеры не то, что не дотягивают до прожиточного минимума. Они даже стали получать меньше, чем в январе прошлого года», - отметила Котенкова.

По словам ведущей, сегодня пенсии у большинства украинцев намного меньше, чем реальный прожиточный минимум, который, по экспертным расчетам, составляет около 7000 грн. В отопительный сезон пенсионеры получают квитанции за коммунальные услуги, которые значительно превышают те выплаты, что делает им государство.

«Фактически пенсионерам приходится выбирать: оплачивать коммуналку или покупать еду. При этом, к сожалению, власть искусственно занижает показатели инфляции. В 2020 году, например, стоимость ряда продуктов питания выросла с 20 до 50%. В среднем на 15% увеличились расходы на коммунальные услуги. А именно эти две статьи - продукты и коммуналка - составляют основные расходы пенсионеров», - подчеркнула Котенкова.

Котенкова добавила, что рост пенсий на 11% даже приблизительно не компенсирует рост цен и тарифов. Кроме того, в первом квартале этого года отдельные продукты питания уже подорожали на 25%, был отменен льготный тариф на электроэнергию 0,9 грн за кВт, на 40% выросли тарифы на газ и отопление. Таким образом миллионы пенсионеров оказались за чертой бедности.

Напомним, Politeka публиковала, что Котенкова рассказала о масштабах коррупции.

Ранее Politeka распространяла заявление Котенковой, что премьер обещал снизить тарифы, но на самом деле стоит ждать их роста.