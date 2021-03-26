Могут ли остановить выплату пенсий в Украине, и из-за чего это может произойти? В Украине хотят установить новый вид пенсии "За особые заслуги". Об этом рассказала журналистка Катерина Котенкова в программе "Суть событий" на Youtube.

«С 1 марта стартовала индексация пенсий, сообщает Министерство социальной политики Украины. Однако, в то время как у одних пенсионеров пенсии увеличиваются, другим могут приостановить выплаты в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"», - сказала блогер.

Котенкова рассказала, что в статье 49 этого закона определяет несколько причин, по которым могут приостановить выплату пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда. Если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения. При этом речь идет не только о намеренной фальсификации, но и, например, об ошибке в документах. На весь период проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины.

«При этом статья 51 этого же закона гласит: "В случае выезда пенсионера на постоянное место проживания за границу пенсия, назначенная в Украине, по заявлению пенсионера может быть выплачена ему за шесть месяцев наперед перед выездом, начиная с месяца, который наступает после месяца снятия с учета по месту постоянного проживания. Во время пребывания за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международным договором Украины, обязательность которого подтверждена Верховной Радой Украины"», - сообщила блогер.

Котенкова рассказала, что Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект, который предусматривает установление в Украине пенсий за особые заслуги гражданам. Речь идет об украинцах, имеющих награждения Почетной Грамотой или Грамотой Верховной Рады.

«Депутаты согласились с предложенной инициативой, но выразили различные мнения по поводу того, какой должна быть денежная выплата к награде: пожизненная или одноразовая. Также члены комитета отметили необходимость разработки механизма по лишению награды граждан, имеющих уголовную судимость. Как известно, на сегодня такие меры не предусмотрены законодательно», - резюмировала Котенкова.

Напомним, Politeka сообщала со слов Котенковой, что с апреля и мужчины и женщины будут выходить на пенсию одинаково в 60 лет.

Также ранее, Котенкова рассказывала о проблемах из-за ужесточения карантина.