У програмі «Суть событий» журналістка Катерина Котенкова розповіла про проблеми через посилення карантину.

«І знову карантин. Страждає бізнес. У Києві протестують підприємці проти карантину для бізнесу, а також за спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Чи буде якийсь результат від цього карантину? Не думаю. У нас люди забили на правила безпеки, але влада цьому всіляко сприяла, на свята гуляли. Хто хворів коронавірусом, хоча б у середній формі, не обурюються, а хто не хворів, звичайно, продовжать «забивати» на маски, безпеку», - зазначила Котенкова.

За словами журналістки, весну 2020 року запам'ятають всі: дістатися на роботу було неможливо, було важко морально і матеріально. Було важко і по медичній частині: лікарям не вистачало респіраторів, спеціальних халатів, не було потрібного обладнання, місць не вистачало.

«Люди, які знову опиняться в скрутному матеріальному становищі, що їм робити? Де допомога влади? Ввели карантин, добре, а чому раніше забили на все? У нас все в крайнощах, або забивають на усі заходи безпеки, або знову жорсткий карантин», - підкреслила ведуча.

Нагадаємо, Politeka повідомляла, що в Україні за минулу добу було побито відразу два антирекорди пов'язаних з коронавірусом .