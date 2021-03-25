У програмі «Суть событий» журналістка Катерина Котенкова розповіла про проблеми через посилення карантину.
«І знову карантин. Страждає бізнес. У Києві протестують підприємці проти карантину для бізнесу, а також за спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Чи буде якийсь результат від цього карантину? Не думаю. У нас люди забили на правила безпеки, але влада цьому всіляко сприяла, на свята гуляли. Хто хворів коронавірусом, хоча б у середній формі, не обурюються, а хто не хворів, звичайно, продовжать «забивати» на маски, безпеку», - зазначила Котенкова.
За словами журналістки, весну 2020 року запам'ятають всі: дістатися на роботу було неможливо, було важко морально і матеріально. Було важко і по медичній частині: лікарям не вистачало респіраторів, спеціальних халатів, не було потрібного обладнання, місць не вистачало.
«Люди, які знову опиняться в скрутному матеріальному становищі, що їм робити? Де допомога влади? Ввели карантин, добре, а чому раніше забили на все? У нас все в крайнощах, або забивають на усі заходи безпеки, або знову жорсткий карантин», - підкреслила ведуча.
Нагадаємо, Politeka повідомляла, що в Україні за минулу добу було побито відразу два антирекорди пов'язаних з коронавірусом.
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
51-річна Лопес з намальованими бровами й обвислим обличчям жахнула виглядом у звичайному житті: "Не так ідеальна"
Роздягнена Лопес прикрилася одним листком, як справжня амазонка в тропіках: "Екзотика приїхала"
Введення перепусток у транспорті Києва: влада повідомила про наступний крок, "аж до зупинки..."
27-річна королева краси раптово померла за кордоном, лікарі не встигли: "Молила про допомогу"
Раніше для Politeka Котенкова розповіла, хто не отримає субсидії.