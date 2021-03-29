Журналистка Екатерина Котенкова рассказала в программе «Суть событий», что недостаток трудового стажа заберет возможность у граждан получать их пенсионные выплаты, ведь любые дополнительные выплаты отменили.

Как известно, недостаток стажа стал той причиной, по которой граждане рискуют и вовсе остаться без пенсионных выплат. В то же время она акцентирует внимание на регулярных повышениях этого стажа каждый год согласно последней пенсионной реформой. С другой стороны, журналистка предупреждает об очередных изменениях. «В 2028 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет он составит 35 лет», - сообщает журналистка.

При таких условиях украинцы оказываются в трудных условиях. Котенкова вспоминает, что даже после развала СССР многие граждане потеряли свои рабочие места или же работали неофициально. Кроме того, Украина за время своей независимости пострадала от нескольких кризисов. И даже сейчас большое количество населения работает неофициально. Итак, следует понимать, что трудовой стаж, который устанавливает государство, практически невозможно получить.

Если вернуться к вышеназванным данным, то через 7 лет на пенсию уже будут ждать те, кто родились в 1968 году. Стоит ли рассчитывать, что они накопили необходимый стаж? «Только если все это время они не работали в бюджетной организации», - отвечает Котенкова.

Можно услышать заявления украинских властей о том, что возраст и стаж выхода на пенсию в Украине вполне оптимален, ведь за границей ситуация хуже. С этим можно было бы согласиться, считает журналистка, если бы сумма выплаты и в принципе уровень жизни в Украине был таким же, как и за рубежом.

Попутно она вспоминает о видео, где показано, как пожилые люди роются в мусорниках возле супермаркетов в поисках выброшенных продуктов из-за просрочки. «Нищие пенсионеры, которые не заслуживают на такую жизнь», - возмущается Котенкова.

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