Многие специалисты обеспокоены идеями реконструкции старых зданий, так как есть риск получить дома небоскребы на месте малоэтажных домов. Об этом рассказала блогер и ведущая Екатерина Павлова в своем блоге «in kyiv» на Youtube.

Павлова пояснила, что реконструкция многоквартирных домов предполагает перестройку с изменением площади или количества квартир - это должно улучшить жилищные условия. Модернизация многоквартирных домов квартала - это перестройка домов без отселения и без компенсаций. Она должна повысить комфорт жителей, не меняя внешних размеров или форм сооружения, но продлевая срок эксплуатации дома.

«Разработчики Киевской программы реконструкции в Институте урбанистики отмечают, что барачное жилье точно будут сносить. А что сделать с хрущевками решат в зависимости от состояния. Панельные дома скорее всего также снесут, а людей переселят. А кирпичные в основном в лучшем состоянии и в них еще возможно провести реконструкцию», - рассказала блогер.

Павлова привела пример, что в Германии вопросы оплаты за реконструкцию решить было проще, ведь там большинство людей не обладает жильем, а арендует его. Договор заканчивается, арендаторы выселяются, владелец проводит реконструкцию и вновь заселяет людей.

«Специалисты забеспокоились идеями реконструкции, потому что они не соответствуют понятиям комфорта для людей. Если туда переселят в десятки раз больше людей из близлежащих микрорайонов - это может перегрузить и без того загруженные дороги, школы, садики, больницы. То есть, без соответствующей перепланировки инфраструктуры любые переселения могут обернуться большими проблемами для самих же жителей», - резюмировала блогер.

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