Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, что, несмотря на обещания властей, тарифы в сфере ЖКХ продолжают постоянно расти, а также назвала причины увеличения долгов населения за коммунальные услуги.

«Долги есть и они бьют все рекорды. Как пишет эксперт Виктор Скаршевский, с начала отопительного сезона долг населения за жилищно-коммунальные услуги увеличился в 1,5 раза с 54,4 млрд грн (на 1 октября 2020) до 81 млрд грн (на 1 февраля 2021). Это абсолютный «рекорд» за всю историю независимости Украины. Три ключевые статьи накопления долгов: за природный газ, за отопление и за электроэнергию», - говорит Котенкова.

Она отметила, что обращает на себя внимание резкое ускорение роста долгов за электроэнергию в январе 2021 года - 1,6 млрд грн, при том, что в предыдущие два месяца отопительного сезона долг рос на 500 млн грн в месяц. Журналистка рассказала, что на это есть свои причины: отмена с 1 января льготного тарифа на первые 100 кВт-ч (вместо 90 коп/кВт-ч стало 1,68 грн/кВт-ч) и отмена с 1 января 2021 льготного тарифа на электроотопление до 3000 кВт-ч (вместо 90 коп/кВт-ч стало 1,68 грн/кВт-ч).

«Такое стремительное увеличение долгов населения за жилищно-коммунальные услуги означает, что тарифы и цены на жилищно-коммунальные услуги завышены и не соответствуют фактическим доходам населения, а субсидии получают не все, кто в них нуждается, иначе не было бы такого стремительного увеличения долгов», - считает Котенкова.

Журналистка также заявила, что без пересмотра модели тарифообразования на жилищно-коммунальные услуги, прежде всего, по газу и отоплению, которые составляют 75% от общей суммы долга, задолженность и дальше будет увеличиваться.

Ранее Politeka сообщала, что Котенкова рассказала о рисках для работающих за границей украинцев.