Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о проблемах, которые могут ожидать украинских заробитчан за границей, среди которых мошенники, нелегальные работодатели и депортация.

Журналистка рассказала, что каким бы суровым не был карантин, сезонные работы, которые касаются преимущественно деятельности в аграрном секторе и строительстве, никто не отменял. Больше всего — в Польше.

«Например, среди свежих объявлений — упаковщик и сборщик помидоров. Обещают — 1 тыс. евро в месяц. Также активно ищут работников на сбор клубники с оплатой в 1,2 тыс. евро. Также нужны швеи и работники на мебельные фабрики. Работу найти можно. И люди едут работать. Нужна только рабочая виза. По биометрическим паспортам, как раньше, сейчас заехать не получится», - рассказала Котенкова.

При этом она отметила, что не все так гладко. На фоне повышенного спроса в последние месяцы резко выросло количество мошенников, предлагающих "выгодную" работу в ЕС, а особенно — в Польше, говорится в сообщении компании по международному трудоустройству Gremi Personal. В компании отмечают, мошенники фальсифицируют документы крупных и известных агентств по трудоустройству, а также студенческие приглашения школ.

«Мошенников полно, а где их нет. Мошенники пользуются неосторожностью украинцев, выманивают у них деньги под предлогом платы за трудоустройство. Есть риск отправить им деньги или оплатить аванс и забыть об этих деньгах, это как минимум. Другой вариант: человек авансом платит за услуги фирмы, ему дают приглашение на трудоустройство, но когда человек приезжает, то оказывается, что такого работодателя в принципе не существует», - говорит Котенкова.

Но самое страшное, по ее словам – это нелегальные работодатели, которых также прибавилось. Как говорят эксперты, один из рисков нелегальной работы в том, что после того как человек отработал и возвращается в Украину после неофициальной работы без договора, у него забирают наличные и депортируют.

«Люди хотят заработать, это понятно, но если ехать за границу работать нелегально – здесь есть множество нюансов. Нужно быть очень осторожными. Эксперты говорят о том, что в Европе увеличилось количество депортаций нелегально работающих украинцев. Очень неприятно отработать, и в лучшем случае просто отправиться домой без права въезда на год, а в худшем отработать и быть депортированным и лишиться заработанных денег», - заявила Котенкова.

Также журналистка отметила, что есть риски, когда человек выезжает без оформленного договора с работодателем, и условия могут быть категорически не такие: начиная от меньшей заработной платы и заканчивая тем, что это окажется торговля людьми.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала о проблемах из-за ужесточения карантина.

Напомним, Бортник назвал главные проблемы Украины на пути евроинтеграции.