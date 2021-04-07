Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, что в Украине продолжается пенсионная «зачистка» и выходя на пенсию, украинцы получают не более 30% своей зарплаты, а также заявила, что со временем этот коеффициент будет только понижаться.

«Пенсионная зачистка продолжается. Пенсии в Украине с каждым годом будут становится только меньше. Если сейчас украинцы получают на пенсии чуть меньше 30% своей бывшей зарплаты, то уже через два-три десятилетия выплаты будут составлять не более 18-20%. Причем, это еще по наиболее оптимистическому сценарию, говорят в Минсоцполитики. Все может быть гораздо хуже», - заявила Котенкова.

Она также выразила надежду, что пенсионерам не начнут уменьшать ту пенсию которая у них есть, по ее мнению, это было бы крайностью, которую невозможно было бы принять. Зарплаты будут расти быстрее чем пенсии, но за счет этого коэффициент замещения (пенсия в процентном отношении к зарплате будет становиться все ниже.

«Как говорит нардеп Третьякова, которая возглавляет комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, украинцы в возрасте больше 75 лет получают чрезвычайно низкие пенсии, у которых коэффициент замещения равен 12-15%. А между тем, взятые Украиной международные обязательства предусматривают, что пенсия не может быть ниже 40% зарплаты», - говорит Котенкова.

Она отметила, что спустя два-три десятка лет даже молодые пенсионеры, которые только достигнут пенсионного возраста, будут выходить на заслуженный отдых с выплатами не более 20% от своей зарплаты. Для того, чтобы все могли убедиться, что это так, Минсоцполитики представило наглядную инфографику по возрастным группам украинцев.

«Пенсионный фонд уже не справляется с нынешней нагрузкой. Это при том, что сегодня на 11,1 миллиона отечественных пенсионеров приходится 13 миллионов работающих людей, которые их содержат. А в 2050 году, по прогнозам демографов, на 11,7 миллиона пенсионеров будет приходиться только 9,7 миллиона работающих украинцев», - говорит Котенкова.

Журналистка рассказала, что по словам экспертов, детенизация экономики проблему может решить лишь частично. Поэтому в Минсоцполитики убеждены, что нужно срочно внедрять накопительную пенсионную систему. При этом Котенкова отметила, что в нашей стране очень много подводных камней для внедрения накопительных пенсий, и нет определенных надежд, что такое внедрение что-то изменит.

Как ранее сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что надбавки к пенсиям все равно не дотягивают до прожиточного минимума.

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