Украинский политолог-международник и руководитель фонда «Відродження» Александр Сушко в программе Яники Мерило «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал об особенностях гражданского общества и активистской сферы.
«Иногда очень непросто отличить общественный интерес от лоббистских вещей. Есть интересы бизнеса, это тоже законные интересы, но это немножко другое. Очень важно иметь понимание, что такое в Украине общественные интересы», - отметил Сушко.
По словам политолога, общественные интересы помогают развиваться обществу и преодолевать негатив в сферах окружающей среды, прав и правосудия. В этих сферах работают общественные организации, которые могут рассчитывать на поддержку фонда «Відродження».
«В гражданском обществе очень много разных людей. Иногда активизм не автоматически означает экспертность, иногда экспертность не значит активизм. Поэтому в идеале нужно иметь людей, которые бы одновременно совмещали в себе общественный актив и в то же время были экспертами в определенной сфере. Это золотой фонд, те люди, которые способны это совмещать», - подчеркнул Сушко.
Эксперт отметил, что в некоторых случаях эти черты разделяются, например, в протестах – это другое крыло гражданского общества по сравнению с тем, что сидит в кабинетах и разрабатывает политику. Надо понимать, что у каждого своя работа.
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