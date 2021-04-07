За какие коммунальные услуги задолжали украинцы, сколько составляет задолженность и что будет за ее неуплату?

На эти вопросы ответила журналистка Екатерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Котенкова называет четкие цифры задолженности украинцев за коммунальные услуги: это 80 млрд гривен, хотя еще не так давно было меньше 73 млрд.

«Такие долги в первую очередь негативно сказываются на предприятиях-поставщиках», - отмечает журналистка и сразу объясняет, что в таком случае те со своей стороны не могут выполнять обязанности на должном уровне.

Украинцев-должников же ждут проблемы. Котенкова объясняет, что иски против них и подают, и рассматривают действительно оперативно, ведь каждое коммунальное предприятие имеет свой юридический отдел. Далее свой приказ дает суд, но в течение 15 дней его еще можно обжаловать, но не более. И финальной точкой этого процесса является внесение в список должников.

Котенкова озвучивает примерный перечень проблем, которые за этим следуют: запрет пересекать границу, продавать собственность и отказ в кредите. Но это едва ли не самые легкие последствия, на самом деле спектр возможных мер гораздо шире. «Могут взыскать долг в принудительном порядке», - отмечает Котенкова. Так, речь идет о списывании части зарплаты или пенсии, аресте и продаже имущества или даже лишении жилья. Но последнее предполагается только в случае задолженности, превышающей 120 тысяч грн за одну услугу, а не суммы всех вместе, то есть речь идет о 6 минимальных зарплатах.

Напоминаем, Котенкова назвала причины увеличения долгов населения за коммунальные услуги.

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