Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, почему украинцы не смогут получить пенсию в 60 лет из-за ужесточений требований к стажу, а также заявила, что через в будущем пенсия может снизиться почти вдвое.

«Половина украинцев не сможет получить пенсию в 60 лет. Как будут ужесточать правила? 45% тех, кто достиг 60-летия, уже через шесть лет вынуждены будут работать до 63 или 65 лет. Это произойдет из-за ужесточения требований к стажу. Такое решение было принято еще в 2017 году. К примеру, в следующем году требования по стажу увеличатся на 12 месяцев», - говорит Котенкова.

Она отметила, что все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет: в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа; в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа; в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа. А уже в 2028 в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 35 и более лет стажа; в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 25 до 35 лет стажа; в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 25 лет стажа.

«А тем временем минимальной пенсии людям не хватает. Да и то она у всех разная. В общем, она равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных – 1 769 гривен. Но у каждой группы пенсионеров - разная пенсия. Там, где есть полный страховой стаж у человека, в этом году пенсия составляет 2200 грн, для 65-летних – это 2400 грн. То есть каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсионную выплату. Люди, которым за 80, – это 2600 грн», - рассказала Котенкова.

Журналистка также заявила, что через 30 лет пенсия и вовсе может снизиться почти вдвое. Это произойдет, если правительство не внедрит накопительную пенсионную систему. Сейчас Кабмин уже в ручном режиме «дотягивает» солидарные пенсии. Также она добавила, что без накопительной пенсии каждое правительство будет в ручном режиме «латать дыры».

Напомним, Котенкова заявила, что в Украине очень много подводных камней для внедрения накопительных пенсий.

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