Журналістка Катерина Котенкова в програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, що в Україні триває пенсійна «зачистка» і виходячи на пенсію, українці отримують не більше 30% своєї зарплати, а також заявила, що з часом цей коефіцієнт буде тільки знижуватися.

«Пенсійна «зачистка» продовжується. Пенсії в Україні з кожним роком ставатимуть тільки менше. Якщо зараз українці отримують на пенсії трохи менше 30% своєї колишньої зарплати, то вже через два-три десятиліття виплати становитимуть не більше 18-20%. Причому, це ще по найбільш оптимістичному сценарію, кажуть в Мінсоцполітики. Все може бути набагато гірше», - заявила Котенкова.

Вона також висловила надію, що пенсіонерам не почнуть зменшувати ту пенсію яка у них є, на її думку, це було б крайністю, яку неможливо було б прийняти. Зарплати будуть рости швидше, ніж пенсії, але за рахунок цього коефіцієнт заміщення (пенсія в процентному відношенні до зарплати) буде ставати все нижче.

«Як говорить нардеп Третьякова, яка очолює комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, українці у віці більше 75 років отримують надзвичайно низькі пенсії, у яких коефіцієнт заміщення дорівнює 12-15%. А між тим, взяті Україною міжнародні зобов'язання передбачають, що пенсія не може бути нижчою за 40% зарплати», - каже Котенкова.

Вона зазначила, що через два-три десятка років навіть молоді пенсіонери, які тільки досягнуть пенсійного віку, будуть виходити на заслужений відпочинок з виплатами не більше 20% від своєї зарплати. Для того, щоб всі могли переконатися, що це так, Мінсоцполітики представило наочну інфографіку за віковими групами українців.

«Пенсійний фонд вже не справляється з нинішньою навантаженням. Це при тому, що сьогодні на 11,1 мільйона вітчизняних пенсіонерів припадає 13 мільйонів працюючих людей, які їх утримують. А в 2050 році, за прогнозами демографів, на 11,7 мільйона пенсіонерів припадатиме лише 9,7 мільйона працюючих українців», - каже Котенкова.

Журналістка розповіла, що за словами експертів, детінізація економіки проблему може вирішити лише частково. Тому в Мінсоцполітики переконані, що потрібно терміново впроваджувати накопичувальну пенсійну систему. При цьому Котенкова зазначила, що в нашій країні дуже багато підводних каменів для впровадження накопичувальних пенсій, і немає певних надій, що таке впровадження щось змінить.

Як раніше повідомляла Politeka, Котенкова розповіла, що надбавки до пенсій все одно не дотягують до прожиткового мінімуму.

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