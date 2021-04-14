За свою жизнь площадь пережила четыре крупных реконструкции и изменила шесть названий: Крещатицкая, Думская, Советская, Калинина, Октябрьской революции и в конце концов Майдан Независимости. Площадь имела шанс еще раз получить новое лицо в 2014 году, но городские власти не проявила желания этим заниматься

Об этом рассказала блогер и ведущая Екатерина Павлова в своем блоге «in kyiv» на Youtube.

«Мне стало интересно, а как выглядел Майдан раньше и как менялся. По сравнению с возрастом Киева - Майдан подросток, современный вид он начал приобретать только в середине 20-го столетия. А в начале 19-го века, когда только появилась небольшая площадь - здесь даже пространства особо и не было. В 50-70-хх годах до Майдана проложили улицу Гринченко, которая сделала площадь симметричной, возвели главный почтамт, Дом профсоюзов, отель «Козацкий», сделали фонтан. Главная площадь страны постепенно становилась красивым, зеленым и удобным общественным пространством. Но впоследствии что-то пошло не так», - сказала блогер.

Павлова рассказала, что после Революции достоинства объявили проект реконструкции Майдана. Проект «Общественного пространства», где хотели создать «Территорию достоинства» с мемориалом и музеем революции. Лучший проект придумала команда из Тайваня, которая предлагала густо озеленить Майдан и Крещатик, построить арочный мост между двумя частями площади и засыпать все гравием, который бы ежегодно привозили из разных уголков Украины. Второе место в этой категории было у киевских художников. Они предложили сделать на месте стеклянной стены и монумента Независимости камерную площадь с колоннадой и амфитеатром. Третье место заняли львовские архитекторы. Они хотели убрать лишние ступени, выступы и выровнять пространство Майдана.

«Но в результате ни «Территорию достоинства», ни изменения пространства так и не воплотили. Городская власть не могла управлять проектом, потому что он имел национальное значение. А национальная власть в то время, как раз менялась, и новое руководство не захотело этим заниматься. В 2017 году Министерство культуры объявило новый конкурс. Но о реконструкции самой площади уже речь не шла. Если вам что-то не нравится в любимом городе, и вы хотите это изменить - знайте, что это возможно. Надо только начать», - резюмировала блогер.

Напомним, Politeka сообщала со слов архитектора Бурлака, что нельзя нормальным образом, зарабатывая, купить себе квартиру.

Также ранее Павлова рассказала, почему балконы стали антисимволом столицы.