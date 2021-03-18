Про причини любові українців до добудованих балконів розповів Олександр Бурлака, архітектор, фотограф та автор книги “Balcony Chic” у програмі «in KYIV».
«У нас же країна “архітекторів” і “будівельників”, і кожен може і знає, як це зробити», - коментує гість програми ситуацію тотального добудовування балконів.
Тим не менш, реальна причина, на його думку, криється у провалі житлової політики України. «Тому що не можна нормальним чином, заробляючи, купити собі квартиру», - каже Бурлака. З такої точки зору стає зрозуміло, що балкон – це радше окрема кімната, яку за низького рівня фінансового забезпечення можна просто прибудувати. Натомість купівля нової квартири з більшою площею обійдеться набагато дорожче.
Архітектор розповідає, що сучасні технології дозволяють добудовувати, по суті, будь-які балкони. Наприклад, деякі мають вихід на вулицю, що, мовляв, робить його імпровізованою «дачею». Можна також помітити певні стильові відмінності у цих конструкціях: якщо у 80-х роках минулого століття каркас виготовляли з металу, а вікна мали напівкруглу форму, то вже через 10 років перейшли на металопластик.
Нагадуємо, Павлова назвала балкони антисимволом столиці.
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Раніше Politeka повідомляла про те, що архітекторка розповіла про небезпеку балконних надбудов у Києві.