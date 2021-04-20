Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, сколько задолжали украинцы за коммунальные услуги, и каким способом власть решила вопрос роста тарифов.

«Украинцы за месяц нарастили долги за коммуналку еще на миллиард. Долги за ЖКХ на конец февраля выросли до 82,1 млрд грн - на 1,1 млрд грн за месяц. Об этом сообщает Госстатистика. И это не мудрено, ведь с 1 января значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста», - рассказала Котенкова.

Журналистка отметила, что с начала года было отменено льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принята якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021-го, так объяснили в Минэнерго. Сейчас вопрос "решили" компенсациями - украинцам должны были раздать 1,4 млрд грн из госбюджета, но не всем, а только отдельным категориям населения.

«Кстати, по поводу 2020 года в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию самые высокие в Европе», - рассказала Котенкова.

Она также напомнила, что скоро украинцев переведут на годовой тариф. Что касается отопления и горячего водоснабжения - в правительстве пообещали не поднимать эти тарифы до конца отопительного сезона. А что будет потом – пока не известно.

Напомним, Котенкова заявила, что в нашей стране действует порочный круг нищеты.

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