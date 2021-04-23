Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, какие новые жесткие меры будут применятся к должникам за коммунальные услуги.

«Долг за ЖКХ растет. В конце января он был 81 млрд грн, на конец февраля - 82,1. За месяц более миллиарда гривен новых долгов за коммунальные услуги. За газ долг немного уменьшился, а вот за горячую воду и свет вырос. Думаю, за март долг продолжит расти. Причина этому – коммунальные услуги дорожают, а у людей нет денег их оплачивать. Согласно отчету Госкомстата по инфляции в марте, коммунальные услуги подорожали больше всех категорий товаров и услуг: на 22% относительно марта 2020 года», - рассказала Котенкова.

При этом, отмечает журналистка, власть усиливает требования как к получателям субсидий, так и к должникам. Теперь нет комиссий, которые могли рассмотреть конкретный случай и принять решение о предоставлении субсидии. Более того, наличие депозита, пересечение денег из-за границы, получения дивидендов не позволят получить субсидию.

«Более того, власти грозят отключать воду и свет за неуплату долгов по коммуналке и списывать деньги с карточек и счетов. То есть правительство вгоняет в стресс как пенсионеров, так и тех, кто не в состоянии оплачивать 20% повышенных тарифов», - заявила Котенкова.

Она объяснила, что Минюст добился изменений правил раскрытия банковской тайны, и в итоге исполнители получили доступ ко всем счетам украинцев. И теперь механизм такой: исполнитель с помощью автоматизированной системы создает и направляет в банки требование о получении информации, а те в течение часа обязаны ответить. Затем исполнитель направляет постановление об аресте средств. И банки тут же его накладывают. Потом исполнитель направляет требование на принудительное списание средств, и финучреждение перечисляет деньги на счета органа исполнительной службы или частного исполнителя.

«Что это означает для украинцев? Могу сказать так: будут проблемы. Ведь получается так: сначала деньги спишут, а потом доказывай имели ли право списывать деньги. Кроме того, исполнители наложат арест на все деньги на счету, даже если надо снять всего 500 или 1000 грн. И затем еще надо побегать по исполнителям, чтобы арест сняли», - говорит Котенкова.

Ранее Politeka сообщала, что Котенкова рассказала, как избежать автоматического списания долгов за коммунальные услуги.