Чтобы воспользоваться общественным транспортом, надо иметь спецпропуск, который получают не все. Большинство людей начали использовать альтернативные виды перемещения по городу, например дорогое такси. Города стоят в пробках.

Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» на канале Знай24 рассказала, как локдаун повлиял на транспортную систему.

«В столице на время локдауна пропуск в метро стал чем-то вроде «безвиза» для Киева. Такое удостоверение может позволить себе не каждый. В областных центрах коммунальный транспорт берет пассажиров с ограничением. И тут у меня вопрос – вы видели количество машин и такси на дорогах?», - отметила Завальнюк.

По словам журналистки, несмотря на все ограничения касаемо общественного транспорта, людей на улицах меньше не стало. Все люди начали пользоваться альтернативными способами перемещения, так как нужда в езде на работу никуда не пропала.

«Коммунальный транспорт ограничили, что привело к разорению транспортной системы, а количество заболевших – все равно высокое. Может не в транспорте дело? Но, тем не менее, кому-то выгодно приучить население к отсутствию льгот на проезд и поиску альтернативных способов передвижения. Коммунальный транспорт на грани разорения», - подчеркнула ведущая.

Как отмечает Завальнюк, за год карантина коммунальный транспорт претерпел многомиллионные убытки.

Напомним, на Politeka Завальнюк назвала сумму долга украинцев за коммуналку .