Чтобы воспользоваться общественным транспортом, надо иметь спецпропуск, который получают не все. Большинство людей начали использовать альтернативные виды перемещения по городу, например дорогое такси. Города стоят в пробках.
Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» на канале Знай24 рассказала, как локдаун повлиял на транспортную систему.
«В столице на время локдауна пропуск в метро стал чем-то вроде «безвиза» для Киева. Такое удостоверение может позволить себе не каждый. В областных центрах коммунальный транспорт берет пассажиров с ограничением. И тут у меня вопрос – вы видели количество машин и такси на дорогах?», - отметила Завальнюк.
По словам журналистки, несмотря на все ограничения касаемо общественного транспорта, людей на улицах меньше не стало. Все люди начали пользоваться альтернативными способами перемещения, так как нужда в езде на работу никуда не пропала.
«Коммунальный транспорт ограничили, что привело к разорению транспортной системы, а количество заболевших – все равно высокое. Может не в транспорте дело? Но, тем не менее, кому-то выгодно приучить население к отсутствию льгот на проезд и поиску альтернативных способов передвижения. Коммунальный транспорт на грани разорения», - подчеркнула ведущая.
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Как отмечает Завальнюк, за год карантина коммунальный транспорт претерпел многомиллионные убытки.
Напомним, на Politeka Завальнюк назвала сумму долга украинцев за коммуналку.
Ранее для Politeka Завальнюк рассказала об усложнении процедуры получения субсидий.