Спецслужбы вербуют себе сотрудников одним способом, различные международные организации – другим.

О том, как это, по его мнению, происходит, в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказывает анархист Михаил Чаплыга.

«Мой отец мне рассказывал, что, когда он ещё в советское время ездил в США, американские спецслужбы его тоже пытались вербовать. Но он остался собой – и я останусь. Мне эти ваши роскошные приёмы не нужны, я лучше курицу «пожру». А хотите поговорить – давайте отложим ложки и поговорим. Но есть и те, кому это доставляет удовольствие», - говорит гость программы.

По его словам, такие люди растут в собственных глазах. Но за это им приходится делать то, что от них требуют.

«И при этом им говорят: у тебя кровь другая. Ты можешь «жрать» за моим столом, ездить в моей машине, но ты никогда не станешь таким, как я. Мы аристократы, а ты нет. Мы можем вырождаться – мы можем делать всё, что хотим», - рассказывает Михаил Чаплыга.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявил: олигархам придётся выбирать, что именно оставить у себя в собственности.

Также Чаплыга рассказал о весомости украинского народа.



