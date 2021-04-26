Україна за своїм розміщенням знаходиться фактично у центрі Європи. У часи Київської Русі наш народ майже повністю керував розвитком східноєвропейського регіону і навіть Москви. Під час Другої світової війни український народ та наша земля постраждали сильніше за всіх, це також спричинено таким розміщенням.

Політолог Михайло Чаплига у програмі Сніжани Єгорової «Снежная лавина» розповів про вагомість українського народу та заявив, що росіяни – теж українці.

«Я вважаю, що російська мова народжена в Україні, так само як і українська. Ми завжди були перехрестям світу, ми і зараз є, тому за нас воюють. І саме на цьому перехресті народжувалась наука, культура та мова і це йшло в інші країни. Саме тут було серце слов’янського світу», - зазначив Чаплига.

На думку політолога, росіяни – теж українці. За його словами, у свій час діти князів посварилися, і відбувся відкол та перерозподіл, що спричинило створення Москви, як окремої держави.

«Посварились і один думає – ах, ви з ким там торгуєте, з товаришами з півночі? Пішли заставу зробили біля Москви та на бабло і тих і інших. Наші люди», - підкреслив Чаплига.

За словами Чаплиги, Україна є певним центром та одночасно перехрестям, де перетинаються різні культури, ідеології та мови. У свій час наш народ дав поштовх розвитку культури, мов та навіть сусідніх держав у східноєвропейському регіоні в цілому.

Нагадаємо, на Politeka Бондаренко заявила, що українці часто голосують не за політика, а за бренд.

Раніше Politeka повідомляла, що Чаплига порадив замість ВВП прив’язатися до індексу щастя.



