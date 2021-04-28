Кабмин планирует в этом году поднять прожиточный минимум. Но учитывая рост инфляции, такие изменения вряд ли улучшат финансовое состояние украинцев.

Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» на канале Знай24 заявила, что власть поднимет прожиточный минимум.

«Согласно закону о госбюджете, в этом году планируется повышать прожиточный минимум дважды. С 1 июля средний показатель вырастет до 2294 грн, а с 1 декабря до 2393 грн. Таким образом, за год прожиточный минимум должен увеличиться на 204 гривны или 9,1%», - отметила Завальнюк.

По словам журналистки, в масштабах страны такое увеличение не сможет помочь населению, ведь уровень инфляции вырастет.

«8 февраля в Верховную Раду поступил проект закона о мерах упорядочивания системы расчета размера прожиточного минимума. А уже со 2 апреля 2021 года данный законопроект находится на рассмотрении Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики. Инициатором такого законопроекта является Кабмин, а непосредственным разработчиком – Министерство социальной политики», - подчеркнула Завальнюк.

Ведущая отметила, что на одном из докладов Минсоцполитики говорилось, что фактический прожиточный минимум в два раза больше сформированного Кабмином.

Напомним, на Politeka Завальнюк назвала сумму долга украинцев за коммуналку.

Ранее для Politeka Завальнюк рассказала об усложнении процедуры получения субсидий.