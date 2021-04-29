Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» на канале Знай.ua посетила рынок, чтобы выяснить, во сколько обойдется закупка к Пасхе.
Ведущая специально посетила рынок в Глевахе (Киевская обл.), чтобы цены были примерно усредненными с другими регионами.
«Надо отметить, что администрация рынка встретила нас хорошо. По словам замдиректора, цены в этом году растут. Я обошла все ряды. Так как рынок маленький, с покупками мы управились за 40 минут», - сказала Завальнюк.
Список покупок: сыр, масло, яйца, хрен, колбаска, курица и пасхальный куличик.
В первую очередь журналистка купила курицу – она обошлась в 180 гривен. По словам продавщицы, на выращивание одной такой курицы уходит почти год. Таким способом много денег не заработать, но у людей нет выхода.
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В общем, ведущая купила следующие продукты: 300 грамм масла – 100 гривен, 1 кг домашней колбасы – 109 гривен, 0,5 кг творога – 100 гривен, 30 яиц – 70 гривен, банку хрена – 13 гривен и пасхальный краситель за 8 гривен.
В целом вся закупка обошлась в 612 гривен. При покупке тех же товаров в супермаркете, это обошлось бы не сильно дороже – в 700 гривен.
Напомним, на Politeka Завальнюк назвала сумму долга украинцев за коммуналку.
Ранее для Politeka Завальнюк рассказала об усложнении процедуры получения субсидий.