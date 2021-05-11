Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua заявила, что украинцы будут получать субсидии по-новому и рассказала, что изменится уже в мае.

«Правила получения субсидий изменились. Теперь все будет по-новому. Правительство называет это оптимизацией количества получателей субсидий. Я же вижу это так: отопительный сезон закончился, долгов за коммуналку рекордная сумма 82 млрд, и вот, как и предполагалось, будут сокращать социальную защиту населения во время пандемии. Тарифы поднимают, а субсидии сокращают», - рассказала Котенкова.

По ее словам, правительство оптимизирует количество получателей субсидий. Теперь, если у вас есть депозит на сумму в 100 тысяч грн или вы меняли в банке валюту на 50 тысяч гривен, субсидии вам не видать. Кроме того, всем субсидиантам придется снова подавать заявки на получение госпомощи.

«Уже с мая отменяют начисление субсидий в безналичной форме. 100% украинцев, которым положена помощь, будут получать ее живыми деньгами. Кроме того, вводятся новые правила относительно тех, кому субсидии назначаться не будут. Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль», - говорит Котенкова.

Она объяснила, что с этого месяца всем желающим получать субсидии придется подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или по почте. По словам журналистки, сейчас 92% украинцев, получающих субсидии, получают ее в денежной наличной форме. С мая все 100% будут получать субсидию живыми деньгами.

«Субсидию назначать не будут тем, у кого есть деньги на депозитном счете в банке, машина или человек покупал валюту единовременно на сумму свыше 50 тыс грн. Если раньше субсидия не предоставлялась, если человек имел автомобиль младше 5 лет, то сейчас субсидия не предоставляется, если есть два автомобиля не старше 15 лет. Также субсидия не предоставляется, если в собственности есть две квартиры. Также учитываются дополнительные доходы: наличие банковских депозитов на сумму более 25 прожиточных минимумов, а это примерно 70 000 гривен», - рассказала Котенкова.

Напомним, Найштетик заявил, что в Украине тратится на одного человека около ста баксов в год.

Ранее Котенкова заявила, что власти хотят еще больше сократить выплаты субсидий и разного рода социальной помощи.