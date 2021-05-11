Правильная набережная предусматривает много различных активностей - от водного спорта и изучения экологии рек до развлечений. Об этом рассказала блогер и ведущая Екатерина Павлова в своем блоге «in kyiv» на Youtube.

«Киев, конечно, не единственный город в мире, где пространство у реки используют глупо. Многие ведущие города мира также долго игнорировали собственные набережные. Но в последние годы активно переосмысливают эти пространства. Прибрежные зоны включают в активную жизнь мегаполисов по всему миру», - рассказала она.

Павлова акцентировала, что пока в этом вопросе не хватает системного подхода. По ее словам, получается, что сначала город будто декларирует развитие чего-то такого как набережные, а потом не выделяет на это достаточно денег.

«В целом в Киеве понемногу уже делаются шаги в сторону превращения в развитый город с зонами отдыха. Это происходит как силами благоустройства, так и застройщиков, которые идут за спросом клиентов и обустраивают рекреационные участки у своих жилых комплексов», - резюмировала она.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Павловой, что надо развить сеть качественного, быстрого и удобного общественного транспорта, который бы двигался отдельными полосами.

Также ранее Широчин рассказывал, что нужно бороться в том числе за эстетическую сторону Майдана и Крещатика.



