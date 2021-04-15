к щодо реконструкції Майдану? За підрахунками архітекторів у 2010 році це обійдеться державі у мільярд гривень. Очевидно, тому влада й мовчить щодо цього проєкту, ним переймаються лише активісти.

Цю ситуацію прокоментував у програмі блогерки Катерини Павлової «in kyiv» на Youtube Семен Широчин, дослідник історії архітектури Києва.

Павлова поставила гостю програми питання про те, які зміни потрібно провести на Майдані. Передусім Широчин говорить, що варто прибрати всі скляні простори, зокрема стіну «ДніпроГЕС», стелу, натомість поставити сходи, а також звернути увагу, чи вивіски не перекривають собою фасади. Він переконаний, що цю забудову спланували спеціально так, аби не можна було оминути торговий центр. «Як у Лас-Веґасі всі дороги ведуть через казино, ось тут приблизно те ж саме», - зауважує він.

Інша проблема – це підземний перехід. З таким плануванням, як він є зараз, каже Широчин, центр столиці заповнюють не стільки люди, скільки їхні автівки. Натоміть підземний перехід варто залишити суто для пасажирів метро, а для перетину Хрещатика – створити наземний.

Якщо поглянути на масштаби та рельєф Майдану, то бачимо відкритий простір, який у різних частинах має різні рівні з багатьма сходинками. Широчин радить замінити скло на зелені насадження, а торговий центр – й зовсім розібрати. «Тому що його будівництво було помилкою, але головне, щоб влада визнала це помилкою, а владі це не вигідно, тому що там орендуються комерційні майданчики», - пояснює він. Так, комерційні забудови з огляду на вигідність завжди в пріоритеті, хай вони й спотворюють місто.

З огляду на кількість перерахованих проблем, ведуча програми справедливо цікавиться тим, а коли можна розраховувати на позитивні зміни на Майдані. Широчин повідомляє, що насправді реконструкція Хрещатика планується. З іншого боку, аби її результат був зручним та гідним, самим українцям варто взяти участь у плануванні. «Потрібно боротися в тому числі за естетичну сторону Майдану та Хрещатика», - переконаний експерт. Інакше може бути навіть гірше, аніж є зараз.

Нагадуємо, Широчин розповів те, як 1941 року на Майдані була пожежа і як німці підривали будинки.

Раніше Politeka повідомляла про те, коли Майдан почав набувати свого сучасного вигляду.



