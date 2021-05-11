Сопредседатель партии "Наш край" Сергей Шахов заявил о важном решении суда, которое касается выборов на Донбассе

Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук. Приводим слова автора без изменений:

"Суд признал незаконной отмену выборов на Луганщине и Донетчине

Сегодня суд официально признал противоправным и отменил постановление о невозможности проведения выборов на территориях подконтрольных Украины общин Луганской и Донецкой областей.

Теперь привлечения к ответственности глав ВЦА, которые сделали все для того, чтобы отменить законные выборы и продолжить грабить прифронтовые регионы - это лишь вопрос времени!".