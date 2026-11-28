Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 29 листопада по 5 грудня обіцяє стійкі морози: вдень температура триматиметься від -1° до -4°, а вночі опускатиметься до -10°, опади можливі лише в неділю.

Тривалі морози в регіоні вже тримаються не перший тиждень, і найближчі дні ситуацію не змінять. Харківську область з 29 листопада по 5 грудня накриють стійкі морози, а денна температура не підніметься вище -1°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень температура коливатиметься від -4° до -1°, а вночі морози посилюватимуться до -10°.

У неділю, 29 листопада, повітря прогріється лише до -3°, а вночі похолодає до -5°. Цього дня синоптики прогнозують можливі опади — єдиний день тижня з такою ймовірністю.

У понеділок, 30 листопада, стовпчики термометрів опустяться до -4° вдень, а вночі до -8°. Хмарність очікується мінлива, опадів не буде.

У вівторок, 1 грудня, температура утримається на позначці -4° вдень, а вночі похолодає до -9°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У середу, 2 грудня, вдень трохи потепліє — до -2°, проте вночі очікується найсильніший мороз тижня, до -10°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 3 грудня, повітря прогріється до -1° — це найтепліший день тижня. Вночі похолодає до -6°, хмарність мінлива, опадів не передбачається.

У п'ятницю, 4 грудня, денна температура утримається на тому ж рівні -1°, а вночі — -6°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У суботу, 5 грудня, мороз посилиться — вдень до -3°, а вночі до -8°. Хмарність малохмарна, опадів не очікується.

Найтеплішим днем тижня стане четвер, 3 грудня, коли вдень повітря прогріється до -1°, а найхолоднішими — понеділок та вівторок, 30 листопада і 1 грудня, з денною температурою -4°. Перепад температур за тиждень становить 3°, а опади синоптики прогнозують лише в неділю, 29 листопада.

Через тривалі морози харків'янам варто вдягатися тепліше, у кілька шарів, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У неділю, коли можливі опади, варто взяти парасольку та бути обережними на дорозі через слизькість.

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