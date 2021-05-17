Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о главных изменениях в сфере ЖКХ, и о том, как это повлияет на жизнь украинцев.

«Реформа ЖКХ полностью меняет правила работы в этой сфере. Май только начался, а большинство специалистов и экспертов уже поговаривают о серьезных последствиях для населения. В свою очередь Верховная Рада работает над очередным ноу-хау для коммуналки», - заявила Завальнюк.

Она рассказала о Законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины о регулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг», который был направлен на рассмотрение еще в декабре прошлого года, но президент подписал его только в конце апреля.

«Завершается реформа управления многоквартирными домами. Что это для нас с вами значит? А выходит, что те многоэтажные дома, в которых жители не определились, какая у них форма управления домом, получают управителя, которого определяют на конкурсной основе. Данный конкурс будут проводить органы местной власти», - объяснила Завальнюк.

По ее словам, именно этот человек будет руководить самыми главными операциями: открывать счета, на которые будут поступать деньги за оплату коммуналки, заключать договора на газ, электроэнергию, услуги ЖКХ, вывоз мусора. При этом журналистка отметила, что работа из легких, ведь жалобы от жильцов будет принимать тоже управдом и в свою очередь ставить в известность в пятидневный срок поставщика некачественных услуг.

«Сюрпризом для населения станут новые платежки. Помимо того, что жильцы с управителем обязаны заключить договор на оказание услуг с тарифом, новое должностное лицо сможет, как и руководство ОСББ, предлагать оплатить различные взносы. Это даже прописано в законе», - отметила Завальнюк.

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