В Україні ускладнили умови для отримання субсидії. Тепер в умови для отримання субсидії буде включено більше аспектів, а достовірність поданої інформації буде ретельніше перевірятися

Журналістка Любов Завальнюк в програмі «Суть событий» на каналі Знай.ua розповіла про ускладнення процедури отримання субсидій.

«Для уніфікації умов призначення житлових субсидій враховуються адміністративно-територіальні реформи. У новій урядовій постанові відсутня норма про прийняття рішення про призначення житлової субсидії комісіями органів місцевого самоврядування», - зазначила Завальнюк.

Журналістка зазначила, що в березні 2021 року субсидії, призначені за рішеннями місцевих комісій, отримували 34% звернених. Надалі субсидія призначатиметься на загальних підставах – на понаднормову площу житла з урахуванням осіб проживають разом.

«Виплати домогосподарству не призначать,якщо площа житла становить: квартири – понад 130 м2, будинку – понад 230 м2. Але є виняток – будинки сімейного типу для багатодітних сімей. В уряді заявляють, що такі обмеження допоможуть відсіяти кілька відсотків тих, хто не потребує підтримки держави», - підкреслила Завальнюк.

За словами журналістки, після прийняття закону про верифікацію та моніторинг державних виплат, влада серйозно взялася за перевірку достовірності інформації, яку надають субсідіанти. Бажаючі отримати субсидію повинні будуть подати декларацію, в якій вкажуть: придбану іноземну валюту, відомості про наявність коштів на депозитних рахунках, дату випуску наявного автомобіля (для отримання субсидії автомобіль повинен бути старше 15 років).

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