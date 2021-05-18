Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, что в Украине собрались урезать зарплаты некоторых категорий граждан из-за COVID-19 и объяснила, кого коснутся такие изменения.

Она рассказала, что в стране из-за карантинных ограничений уменьшились поступления в государственный бюджет. Поэтому парламенту предложили принять законопроект, который позволит при необходимости оперативно находить дополнительные средства.

«Хотят урезать зарплаты руководителям и работникам предприятий государственного сектора экономики, госслужащим и работникам всех учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета», - говорит Котенкова.

По ее словам, на период действия режима чрезвычайной ситуации и в течение девяти месяцев после него зарплаты вышеупомянутых категорий граждан не должны превышать 12 минимальных, то есть они смогут получать максимум до 72 тыс. грн в месяц. Однако, отмечает журналистка, законопроект разрабатывался еще в 2020 году, когда минимальная зарплата была меньше, поэтому суммы будут пересматриваться.

«Но сделают ли это? Вот в чем вопрос. Решения о максимальном ограничении зарплаты будут приниматься постановлением Верховной Рады и указом президента Украины. Если правила будут нарушены и работнику не ограничат заработную плату, то предусматривается административное наказание. На должностное лицо наложат штраф от 8 500 до 170 000 грн», - сообщила Котенкова.

Журналистка отметила, что выплаченные сверх установленного максимального размера средства будут подлежать возврату в бюджет. Под действие этого законопроекта подпадают: народные депутаты, прокуроры, работники ЦИК, госслужащие, работники местного самоуправления, члены регулятора, сообщает Котенкова.

«Правда официальных зарплат народных депутатов такие изменения могут не коснуться. По расчетам ВР на 2021 год, зарплата члена комитета составит 22,7 тыс. грн, председателя комитета 23,8 тыс. грн, и даже спикер получит лишь 27,2 тыс. грн. Они не дотягивают до максимального показателя, поэтому "урезать" кошельки парламентариев не будут», - рассказала Котенкова.

Напомним, Котенкова заявила, что прожиточный минимум собираются повысить .