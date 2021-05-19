Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о новом законопроекте, касающемся пенсионного обеспечения, согласно которому минимальную пенсию могут поднять в два раза.

«Минимальную пенсию в Украине хотят повысить в два раза. Звучит не плохо. Теперь подробности. Во-первых, это планируется в следующем году. Во-вторых, размер минимальной пенсии по возрасту предлагают установить на уровне двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас ее размер соответствует одному минимальному прожиточному минимуму», - говорит Котенкова.

Журналистка рассказала, что законопроектом № 5446 вносятся изменения в статью 28 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», согласно которой с 1 января 2022 года минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере не менее 2 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Таким образом, в случае принятия законопроекта размер минимальной пенсии может быть около 4000 грн.

«Для лиц, достигших возраста 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере 70 процентов минимальной заработной платы. Это вместо 40%, которые есть на данный момент. На сегодняшний день минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн. Соответственно, в данном случае минимальная пенсия может вырасти с 2400 до 4200 грн», - объяснила Котенкова.

При этом она задалась вопросом, откуда возьмутся деньги на то, чтобы в два раза увеличить минимальные пенсии, так как авторы законопроекта по этому поводу ничего не говорят.

«И здесь напрашивается мнение, что это очередная болтовня, которая так и не реализуется», - заявила Котенкова.

Как ранее сообщала Politeka, Котенкова рассказала, кому власти собираются урезать зарплаты .