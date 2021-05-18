Журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, що в Україні зібралися урізати зарплати деяких категорій громадян через COVID-19 і пояснила, кого торкнуться такі зміни.

Вона розповіла, що в країні через карантинні обмеження зменшилися надходження до державного бюджету. Тому парламенту запропонували прийняти законопроєкт, який дозволить при необхідності оперативно знаходити додаткові кошти.

«Хочуть урізати зарплати керівникам і працівникам підприємств державного сектора економіки, держслужбовцям і працівникам всіх установ і організацій, які фінансуються або дотуються з бюджету», - каже Котенкова.

За її словами, на період дії режиму надзвичайного стану і протягом дев'яти місяців після нього зарплати вищезгаданих категорій громадян не повинні перевищувати 12 мінімальних, тобто вони зможуть отримувати максимум до 72 тис. грн на місяць. Однак, зазначає журналістка, законопроєкт розроблявся ще в 2020 році, коли мінімальна зарплата була менше, тому суми будуть переглядатися.

«Але чи зроблять це? Ось у чому питання. Рішення про максимальне обмеження зарплати буде прийматися постановою Верховної Ради і указом президента України. Якщо правила будуть порушені і працівнику не обмежать заробітну плату, то передбачається адміністративне покарання. На посадову особу накладуть штраф від 8 500 до 170 000 грн», - повідомила Котенкова.

Журналістка зазначила, що виплачені понад встановленого максимального розміру засоби підлягатимуть поверненню в бюджет. Під дію цього законопроєкту підпадають народні депутати, прокурори, працівники ЦВК, держслужбовці, працівники місцевого самоврядування, члени регулятора, повідомляє Котенкова.

«Правда офіційних зарплат народних депутатів такі зміни можуть не торкнутися. За розрахунками Верховної Ради на 2021 рік, зарплата члена комітету складе 22,7 тис. грн, голови комітету 23,8 тис. грн, і навіть спікер отримає лише 27,2 тис. грн. Вони не дотягують до максимального показника, тому "урізати" гаманці парламентарів не будуть», - розповіла Котенкова.

Нагадаємо, Котенкова заявила, що прожитковий мінімум збираються підвищити.