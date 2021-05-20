Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, в чем заключается основная суть нового законопроекта, который уже подписан президентом и рассказала, каких изменений в сфере ЖКХ ждать укранцам уже летом.

«За год траты украинцев на оплату коммунальных услуг увеличились на 26,5%. Помимо этого, стало известно, что за год тарифы на ремонт и содержание дома увеличились на 5,6%. Вместе с этим произошел рост цен на водоснабжение, а именно на 11,5%, на канализацию – 18,7%, электричество – 36,6%, горячую воду и отопление – 14,8%. Но этим все не закончится. Скоро платежек за коммуналку станет еще больше - уже в июле, максимум в августе», - рассказала Котенкова.

Она напомнила, что был подписан законопроект «Об урегулировании вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе разблокировке тарифов теплокоммунэнерго», который может принести много сюрпризов жильцам многоквартирных домов. Согласно пояснительной записке к законопроекту, закон призван исправить законодательную коллизию, из-за которой с мая 2018 года у НКРЭКУ отсутствуют полномочия по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергией, при этом местным властям эти полномочия не переданы.

«Но на практике это значит, что открывается дорога к бесконтрольному повышению тарифов на тепло. Особенно в свете введения годовых тарифов на газ и подорожания собственно самого газа с 1 мая. Теперь Кабмину не придется заключать с местными властями меморандумы – НКРЭКУ сможет своим решением повышать тарифы как угодно», - объяснила Котенкова.

По ее словам, еще одна цель документа - усовершенствование действующего законодательства в сфере ЖКХ, а также урегулирование вопросов, связанных с необходимостью принятия совладельцами многоквартирных домов решений о модели договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг.

«Но главное, платежек станет больше и теперь будем платить абонплату за все. Вот собственно основная суть этого закона», - заявила Котенкова.

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