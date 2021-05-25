Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, что с 1 июля нас ожидают новые тарифы на электроэнергию, и объяснила, кого коснется существенное повышение цен на свет

«Украинцев ждет критическое повышение коммунальных тарифов. Вслед за скачкообразным повышением цены на газ для населения и коммунальной сферы, украинцев ожидает двукратный рост тарифов на электроэнергию. По крайней мере, такой вывод можно сделать из последнего заявления замминистра энергетики», - говорит Котенкова.

Журналистка сообщила, что датой внедрения новых условий называют 1 июля, поскольку до 30 июня действуют установленные Кабмином спецобязательства о поставках населению электроэнергии по 1,68 гривен за 1 кВт/ч. Она отметила, что предположительно стоимость тока увеличится с 1,68 до 2,5-3 грн за кВт/ч, в зависимости от объемов потребления.

«Повышение коснется не всех. Вероятно, что рост цен коснется только тех, кто использует от 300 кВт час тока в месяц: за каждый следующий кВт/ч им придется платить по новой цене. С другой стороны, сейчас рассматривают возможность вернуть льготные тарифы для тех, кто тратит до 100 кВт час в месяц», - отметила Котенкова.

Она рассказала, что тариф на электроэнергию состоит из стоимости самого тока, тарифа на передачу сетями «Укрэнерго», тарифа на распределение низковольтными сетями, тарифа на поставку и налоги.

«Конечная стоимость электроэнергии для бытовых потребителей, как нам объясняют, должна составлять от 2,6 грн в Киеве до 4 грн за кВт/ч в Ивано-Франковской и Луганской областях. Это обусловлено рыночными расценками на ресурс, ценами на распределение и поставку», - объяснила Котенкова.

Напомним, Котенкова заявила, что скоро платежек за коммуналку станет еще больше.

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