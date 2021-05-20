Журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, в чому полягає основна суть нового законопроєкту, який вже підписаний президентом і розповіла, яких змін в сфері ЖКГ чекати укранцам вже влітку.

«За рік витрати українців на оплату комунальних послуг збільшилися на 26,5%. Крім цього, стало відомо, що за рік тарифи на ремонт і утримання будинку збільшилися на 5,6%. Разом з цим відбулося зростання цін на водопостачання, а саме на 11,5%, на каналізацію - 18,7%, електрику - 36,6%, гарячу воду і опалення - 14,8%. Але цим все не закінчиться. Скоро платіжок за комуналку стане ще більше - вже в липні, максимум в серпні», - розповіла Котенкова.

Вона нагадала, що був підписаний законопроєкт «Про врегулювання питань у сфері надання житлово-комунальних послуг, в тому числі розблокування тарифів теплокомуненерго», який може принести багато сюрпризів мешканцям багатоквартирних будинків. Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, закон покликаний виправити законодавчу колізію, через яку з травня 2018 року біля НКРЕКП відсутні повноваження щодо встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії, при цьому місцевій владі ці повноваження не передані.

«Але на практиці це означає, що відкривається дорога до безконтрольного підвищення тарифів на тепло. Особливо в світлі запровадження річних тарифів на газ і подорожчання власне самого газу з 1 травня. Тепер Кабміну не доведеться укладати з місцевою владою меморандуми - НКРЕКП зможе своїм рішенням підвищувати тарифи як завгодно», - пояснила Котенкова.

За її словами, ще одна мета документа - вдосконалення чинного законодавства в сфері ЖКГ, а також врегулювання питань, пов'язаних з необхідністю прийняття співвласниками багатоквартирних будинків рішень про модель договірних відносин з виконавцями комунальних послуг.

«Але головне, платіжок стане більше, і тепер будемо платити абонплату за все. Ось власне основна суть цього закону», - заявила Котенкова.

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