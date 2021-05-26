Выйти на пенсию смогут далеко не все украинцы, которые достигли пенсионного возраста. Так в программе «Суть событий» для канала Знай.ua заявила журналистка Катерина Котенкова, которая рассказала о новых требованиях к трудовому стажу для выхода на пенсию.

«С января 2022 года в Украине произойдет очередной этап повышения требований к трудовому стажу для выхода на пенсию. Уже со следующего года часть украинцев достигших 60-летнего возраста не сможет уйти на заслуженный отдых в связи с очередным этапом повышения требований для выхода на пенсию», - говорит Котенкова.

Она отметила, что с января требования трудового стажа увеличатся на 12 месяцев, поэтому уйти на заслуженный отдых сразу по достижению 60 лет смогут только украинцы, набравшие минимум 29 лет стажа: 63-летние граждане смогут выйти на пенсию при наличии от 19 до 29 лет стажа, а тем, кому выполнилось 65 лет - нужно будет от 15 до 19 лет стажа.

«С годами выйти на пенсию в Украине будет только сложнее, ведь требования к трудовому стажу будут расти ежегодно вплоть до 2028 года, пока не достигнут 35 лет. При таком раскладе выйти на пенсию смогут далеко не все украинцы, которые достигли пенсионного возраста. Поэтому придется докупать стаж, но это стоит не дешево, 1 год стажа стоит 31 680 гривен, но цена не фиксированная, а меняется пропорционально росту минимальной зарплаты»

Либо же придется продолжить работать: доработав до 63 лет выйти на пенсию станет проще, поскольку требования уменьшатся, отметила журналистка. По ее словам, если по достижению 63 лет стажа недостаточно, то можно продолжить работать до 65 лет, тогда требования уменьшатся еще больше.

Как сообщала Politeka, ранее Котенкова заявила, что людей старше 50 не особо хотят брать на работу.

Она также заявила, что украинцу, который живет на прожиточный минимум, предлагается покупать в год не больше шести пар трусов.