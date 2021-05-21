Журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу «Знай.ua» розповіла, що сьогодні людей старше 50 не особливо хочуть брати на роботу в першу чергу через те, що багато роботодавців мислять шаблонами.

«І шаблони ці досить примітивні: комп'ютером не користується, смартфона немає, в соцмережах не зареєстрований, в сучасних тенденціях не розбирається, а значить, і говорити з ним особливо немає про що. І ще можна було б якось зрозуміти, якби йшлося про айті-сферу: коли в колектив, де середній вік 27 років, приходить 45-річний, він дійсно виглядає «древнім». Але якщо ми беремо інші професії, то в більшості з них середній вік цілком дозволяє брати на роботу людей старше 50 років», - вважає Котенкова.

Журналістка задається питанням, куди ж іти працювати людям старше 50 років? В охоронці або в консьєржки?

«Чому майже неможливо влаштуватися на роботу оператором банку, офіс-менеджером або, скажімо, офіціантом? Ті, хто бувають за кордоном, не раз помічали, що в ресторанах їх обслуговують літні чоловіки. У нас ці вакансії відкриті тільки для «хлопчиків» і «дівчаток»: тут і 35-річні виглядають «динозаврами», - заявила вона.

За словами Котенковою, є різні люди, з якими складно, і керівники є різні, які не вміють ні керувати, ні знаходити спільну мову з людьми, ні аргументувати свою точку зору.

«Зрозуміло, що таким начальникам простіше керувати 25-річними, ніж 45-річними. Як і різні є колективи, якщо в молодий колектив приходить людина старшого покоління, складно зберегти цілісність команди. Ну і звичайно ж зарплата. Зрозуміло, що у 45-50-річної людини за плечима не тільки кар'єра, але і певний рівень доходу. І, незважаючи на те що отримані досвід і знання вже застаріли, такі фахівці можуть ставити високі зарплатні планки, навіть якщо їм немає що запропонувати ринку », - додає вона.

Котенкова заявила, що серед нинішніх 45-50-річних багато і інших людей - активних, цілеспрямованих, з живим розумом. Говорячи загалом, продовжує вона, не можна не відзначити, що сьогоднішні 50-річні - це зовсім не ті 50-річні, що були в 70-х. За її словами, вони набагато кращі і ефективніші на багатьох посадах, в тому числі і керівних, але, на жаль, часто бувають недооцінені роботодавцями.

«А справа то в віці. Можна подумати, що після 50-ти тямущий бухгалтер не зможе утримати калькулятор в руках. Та й люди, які відбирають зараз на роботу, теж не особливо вражають професіоналізмом. Це ще один фактор не на користь претендентів старшого покоління. Сьогодні в професію часто приходять люди, які слабо розуміють, чим вони займаються. Одні вважають себе «вершителями доль»: цього візьму, цього не візьму. Іншим просто лінь розбиратися з досвідом, знаннями і вміннями конкретної людини: вони ставлять вікове обмеження і навіть не розглядають тих, «кому за 50 і вище», - резюмує Котенкова.

Нагадаємо, раніше Котенкова розповіла, в чому полягає основна суть нового законопроєкту, який вже підписаний президентом і розповіла, яких змін в сфері ЖКГ чекати укранцам вже влітку.

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